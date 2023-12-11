الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

15 مليار درهم حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء في الإمارات

15 مليار درهم حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء في الإمارات
12 ديسمبر 2023 02:34

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الإمارات بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.
وأضاف معاليه، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، أن مشروع تنظيم «الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة»، يعد داعماً رئيساً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر  المقبلة.
وأوضح، أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن عام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
وأشار معاليه، إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء» يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة هي خطوة إيجابية مهمة وداعمة تسهم في تعزيز ممارسات الدولة في مجال الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل للمشروعات التي تسهم في تقليل آثار التغير المناخي وتؤدي للتقليل من انبعاثات الكربون.
وأضافت السويدي، أن مشروع إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء هو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستشرف تلك المبادرة المستقبل وتعزز من تنافسية الدولة، ومن المتوقع أن تحدث أثراً كبيراً في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
منهج الاستدامة
تابعت السويدي: «لطالما كانت الإمارات سباقة في سن مشاريع تتوافق مع منهج الاستدامة، سعياً منها لاستشراف المستقبل وتسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات الدولة جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة».

هيئة الأوراق المالية والسلع
الإمارات
السندات الخضراء
الاستدامة
محمد علي الشرفاء
COP28
كوب 28
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
آخر الأخبار
نورة الكعبي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
12 ديسمبر 2023
إقبال كثيف خارج مركز اقتراع في منطقة إمبابة خلال الانتخابات الرئاسية في القاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية خلال أسبوع
12 ديسمبر 2023
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
الأخبار العالمية
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
12 ديسمبر 2023
مهاجرون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس تطالب بتعاون دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية
12 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأونروا: 1.3 مليون نازح لجؤوا إلى 154 من منشآتنا
12 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©