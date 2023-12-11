جامعه زايد تنظم ورشاً لتوجيه سلوك الطلاب مناخياً

مريم بوخطامين (أبوظبي)

نظمت جامعة زايد ورش عمل تدريبية تواكب الاستدامة ورؤية الدولة، في «مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد»، تحت عنوان: «تقليل الانبعاثات الكربونية: توجيه سلوك الطلاب تجاه الحياد الصفري»، ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28.

وقالت الدكتورة سوزانا المساح، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات ورئيسة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «إن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي بخطورة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوضيح كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلوك الطلاب اليومي، حيث شملت الورشة تعزيز إدراك المشاركين للمفاهيم الرئيسة مثل «إزالة الكربون»، و«الصافي الصفر»، و«البصمة البيئية»، و«نطاق الانبعاثات 1.2، 3»، و«أرصدة الكربون»، و«الكربون المتجسد».

بدورها قالت الدكتورة فاسيليا الخالدي، أستاذ مساعد بكلية الدراسات في جامعة زايد: إن مؤتمر الأطراف يُعتبر منصة قيمة لاستعراض إمكانات الشباب في تفعيل الأجندة الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، حيث ركزت ورشة العمل على أهمية وضرورة إدماج الشباب في صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة، وكانت هذه الورشة دعوة للعمل وحافزاً لقادة العالم للاعتراف بدور الشباب وتمكينهم والتعاون معهم نحو مستقبل أكثر استدامة.

وعلى هامش الفعاليات عُقدت ورشتا عمل بعنوان: «تمكين الشباب ليصبحوا سفراء العمل المناخي: تجربة نموذج محاكاة قمة المناخ»، و«البيئة ومناهج التعليم: دفع الأسر لتقليل هدر الطعام والمياه وتقليل انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة».