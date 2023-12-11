الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعه زايد تنظم ورشاً لتوجيه سلوك الطلاب مناخياً

مشاركون في الورش (من المصدر)
12 ديسمبر 2023 02:35

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

نظمت جامعة زايد ورش عمل تدريبية تواكب الاستدامة ورؤية الدولة، في «مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد»، تحت عنوان: «تقليل الانبعاثات الكربونية: توجيه سلوك الطلاب تجاه الحياد الصفري»، ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28.
وقالت الدكتورة سوزانا المساح، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات ورئيسة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «إن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي بخطورة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوضيح كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلوك الطلاب اليومي، حيث شملت الورشة تعزيز إدراك المشاركين للمفاهيم الرئيسة مثل «إزالة الكربون»، و«الصافي الصفر»، و«البصمة البيئية»، و«نطاق الانبعاثات 1.2، 3»، و«أرصدة الكربون»، و«الكربون المتجسد».
بدورها قالت الدكتورة فاسيليا الخالدي، أستاذ مساعد بكلية الدراسات في جامعة زايد: إن مؤتمر الأطراف يُعتبر منصة قيمة لاستعراض إمكانات الشباب في تفعيل الأجندة الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، حيث ركزت ورشة العمل على أهمية وضرورة إدماج الشباب في صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة، وكانت هذه الورشة دعوة للعمل وحافزاً لقادة العالم للاعتراف بدور الشباب وتمكينهم والتعاون معهم نحو مستقبل أكثر استدامة.
وعلى هامش الفعاليات عُقدت ورشتا عمل بعنوان: «تمكين الشباب ليصبحوا سفراء العمل المناخي: تجربة نموذج محاكاة قمة المناخ»، و«البيئة ومناهج التعليم: دفع الأسر لتقليل هدر الطعام والمياه وتقليل انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة».

جامعة زايد
مؤتمر الأطراف
مؤتمر
الاستدامة
كوب 28
COP28
الإمارات
آخر الأخبار
نورة الكعبي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
12 ديسمبر 2023
إقبال كثيف خارج مركز اقتراع في منطقة إمبابة خلال الانتخابات الرئاسية في القاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية خلال أسبوع
12 ديسمبر 2023
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
الأخبار العالمية
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
12 ديسمبر 2023
مهاجرون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس تطالب بتعاون دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية
12 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأونروا: 1.3 مليون نازح لجؤوا إلى 154 من منشآتنا
12 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©