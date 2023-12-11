«سوربون أبوظبي» تمكن الشباب وتدعو إلى العمل المناخي

أبوظبي(الاتحاد)



نظمت جامعة السوربون أبوظبي، برنامج الشباب لمحاكاة مؤتمر الأطراف الذي يُعْقد في مركز «التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد» ضمن فعاليات مؤتمر «COP28 »، وقد تم الإعلان خلال هذا الحدث عن الوثيقة المشتركة بعنوان « دعوة للعمل من جامعة السوربون أبوظبي إلى أجيال المستقبل»، والتي تم إعدادها بشأن تغير المناخ بالتعاون مع منظمة YOUNGO، وجامعة باريس سيتي (فرنسا)، وجامعة سيارا الفيدرالية (البرازيل). وقالت معالي ريم الهاشمي

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي، ورئيسة مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي: نجتمع اليوم في رحاب هذه الدولة الشابة التي قام مؤسسوها ببنائها على الحكمة والقيم النبيلة، والتي ترتكز على رؤية وقوة الجيل الشاب. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بدمج الشباب وتحديد أولوياتهم إيماناً منا بأن المحادثات المهمة التي يقوم بها الشباب ستساهم في تشكيل مستقبلنا، ويسعدنا أن نرى مثل هذه المحادثات الهادفة في هذا الحدث اليوم. وأضافت: يعد برنامج الجامعة لمحاكاة مؤتمر الأطراف دليلاً على استمرارية النهج الذي تأسست عليه الدولة.