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تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سلال»

تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سلال»
12 ديسمبر 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وقّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة بحثية في العالم تركز على الذكاء الاصطناعي، وشركة سلال للغذاء والتكنولوجيا (سلال)، وهي شركة زراعية وتكنولوجية مقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم لإدخال ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى مجالَي الزراعة وإنتاج الغذاء. 
وستدعم الاتفاقية إطلاق مركز مشترك للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على تمكين دولة الإمارات من تطوير قطاع إنتاج الغذاء وتوسيعه، في ظل تحسين الأمن الغذائي والاستدامة.   
وبموجب الاتفاقية، تقوم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة سلال بإجراء أبحاث مشتركة لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الزراعة والغذاء وتبادل المعرفة التقنية والخبرات والموارد.

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
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الاستدامة
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