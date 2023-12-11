جامعة أبوظبي توقع مذكرات تفاهم مع 7 مؤسسات دولية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، إبرام الجامعة لعدد من الشراكات الاستراتيجية خلال «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023»، الذي استضافته الجامعة في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا بدبي مؤخراً، وذلك انطلاقاً من التزامها الثابت بتعزيز مستقبل مستدام في القطاع التعليمي.

شملت مذكرات التفاهم إبرام تعاون مشترك مع «مجموعة سابينت الاستشارية المحدودة» و«مركز الإمارات التجاري» لإنشاء «مركز السياسات الأفريقية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر أن يكون منصة نشطة للبحث والتأثير والمشاركة الاستراتيجية، تعمل على تسهيل المبادرات البحثية المشتركة، بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، بالإضافة إلى الجامعات الأفريقية وأصحاب المصلحة المعنيين. كذلك وقعت جامعة أبوظبي 4 مذكرات تفاهم إضافية مع خمسة شركاء دوليين مرموقين بما في ذلك المجموعة الإيطالية للتكنولوجيا والهندسة «ماير اس. بي. آي»، وجامعة سيدني للتكنولوجيا، وجامعة ماكماستر في هاميلتون، أونتاريو، كندا، واتفاقية تعاون مشترك مع جامعة ساو باولو والغرفة التجارية العربية البرازيلية في البرازيل. وتهدف مذكرات التفاهم إلى تمكين الطلبة والمجتمع عموماً من الوصول إلى حلول مستدامة متطورة، والارتقاء بالبحث الأكاديمي، وتسهيل التبادل المعرفي، وتعزيز الابتكار.