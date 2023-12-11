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50 مبرمجاً ومبرمجة يشاركون في «هاكاثون المناخ»

50 مبرمجاً ومبرمجة يشاركون في «هاكاثون المناخ»
12 ديسمبر 2023 02:35

آمنة الكتبي (دبي)
أعلن المهندس سلطان الزيدي، مهندس أول تطوير مشاريع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، عن إطلاق مبادرة «هاكاثون المناخ: الفضاء من أجل الاستدامة»، وذلك خلال cop28
شارك في الفعاليات 50 مبرمجاً ومبرمجة، إضافة إلى رواد الأعمال وعلماء البيانات للتدريب على أدوات التحليل المقدمة ومواجهة تحديات الاستدامة.
وقال الزيدي لـ «الاتحاد»: الهاكاثون يركز على عدة موضوعات منها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ، وجودة الهواء وتلوث المياه، موضحاً أنه تم تقسيم المشاركين إلى عدة فرق، ركزت على مسارات الهاكاثون وبدأت المرحلة الأولى، وهي معرفة نوع التحليل الذي يخطط له كل فريق، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم جلسات عملية تتعلق بتحليل البيانات المقدمة من شركاء الهاكاثون.

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وأشار إلى أن المشاركين أحرزوا تقدماً ملحوظاً في تحليل البيانات الفضائية من خلال العمل على البرمجيات ووضع النماذج الأولية لأفكارهم وإيجاد حلول لتحديات الهاكاثون، مؤكداً أن وكالة الإمارات للفضاء تقوم بدور رئيسي في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، فيما تشارك بفاعلية في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، من خلال مشروعاتها الطموحة في مجال الفضاء، والتي تسعى من خلالها إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة، تسهم بشكل فعال في رصد البيئة الأرضية والتغيرات المناخية.
 وأضاف أن وكالة الإمارات للفضاء، تشارك في «كوب 28»، من خلال جناح يعزز مساهمة الدولة في المحافظة على السلام والأمن والاستدامة بالفضاء، واستعراض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء ودورها في مراقبة وفهم التغيرات المناخية من خلال استخدام التقنيات المتطورة، وتستهدف مشاركة الوكالة، استعراض أبرز المشاريع التحولية التي تقودها، لإيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز العمل البيئي.
وأوضح أنه من ضمن المشاريع التي تم الإعلان عن تفاصيلها ضمن مؤتمر «كوب 28» إطلاق المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية التابعة لمجمع البيانات الفضائية، حيث تضم 6 مزودين حول العالم يعملون على توفير البيانات بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.
وبين أن المنصة توفر 3 خدمات، منها الحصول على الصور الفضائية من خلال وكالات الفضاء العالمية وعدد من الشركات الخاصة الرائدة عالمياً، والحصول على برمجيات وخوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية، إلى جانب منصة تسويق للخدمات والتطبيقات الفضائية.
منصة
قال الزيدي: تقدم منصة تحليل البيانات الفضائية تطوراً تقنياً مهماً في مجال الاستشعار من بُعد ورصد الأرض، حيث تتميز بقدرتها على توفير الوصول المباشر والسريع إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، مما يفتح آفاقاً جديدة للعلماء، الباحثين، والمؤسسات الحكومية والخاصة، مضيفاً: ستسهم كذلك في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية بكفاءة أعلى، مثل مراقبة التغيرات المناخية، إدارة الموارد الطبيعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، من خلال تسهيل التحليلات والتنبؤات المعتمدة على بيانات فضائية دقيقة، لإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.

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