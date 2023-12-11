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علوم الدار

«النظم الغذائية»: تعزيز رأس المال البشري جوهر COP28

«النظم الغذائية»: تعزيز رأس المال البشري جوهر COP28
12 ديسمبر 2023 02:35

دبي (وام)

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أكدت الدكتورة لوسي والاس كبيرة موظفي المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا، المسؤولة عن جناح النظم الغذائية في مؤتمر «COP28»، 
أن جوهر المؤتمر يكمن في تعزيز رأس المال البشري وجمع الناس من أجل العمل الجماعي.
وأضافت في تصريحات لها أن رئاسة «COP28»، خصصت يوماً للتركيز على الدور المحوري للنظم الغذائية والزراعية والمياه في التصدي لتحديات المناخ، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 200 فعالية على جدول أعمال المؤتمر ركزت على الغذاء والزراعة والمياه، واصفةً ذلك بالتطور الاجتماعي الكبير الذي يساهم بشكل فعال في دفع عجلة التقدم في هذا المجال. وأضافت: « سيؤدي التركيز على هذه القضايا إلى إحداث تغيير جوهري في طريقة نقاشها بين مختلف الجهات المعنية».
وشددت الدكتورة والاس على الأهمية البالغة لجناح النظم الغذائية في مؤتمر COP28، لاسيما وأنه يمثل المرة الأولى التي يدرج فيها الغذاء ضمن جدول أعمال رئاسة المؤتمر.
وأوضحت: «الأمر المميز في جناح النظم الغذائية هو تعاوننا الوثيق مع أجنحة أخرى ذات صلة بالغذاء ضمن مؤتمر COP28».

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