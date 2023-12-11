نائب وزير البيئة الياباني: اليابان تلتزم بتخصيص 70 مليار دولار للعمل المناخي

دبي (وام)

أكد ماتسوزاوا يوتاكا، نائب وزير شؤون البيئة العالمية في وزارة البيئة في اليابان، التزم اليابان بتخصيص 70 مليار دولار لتمويل العمل المناخي من القطاعين العام والخاص، و9 مليارات من خلال توجيه مخصصات ائتمان للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وذلك لدعم هذا المجال في الدول النامية، إلى جانب الدعم التقني ونقل الخبرات. كما أكد أهمية العمل في «COP28» على استكمال المتابعة والمراجعة للإجراءات والخطوات للحصيلة العالمية باتفاق باريس، مضيفاً: «نعمل مع الأطراف على مناقشة مخرجات الحصيلة ومساهماتهم للمستقبل خلال المؤتمر».

وقال في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر«COP28»، إنه يجب على الدول التحول في اقتصاداتها لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، مع الأخذ بعين الاعتبار فهم وضع كل بلد على حدة، والخروج بحلول متخصصة تساعد على الوصول للهدف وهو أمر في غاية الأهمية للعمل المناخي.

وثمن ماتسوزاوا يوتاكا جهود الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP28، وقال: «نحن ندعم مخرجات المؤتمر». وأوضح أن اليابان من خلال ما تمتلكه من خبرات وتقنيات حديثة، يمكنها دعم جهود العمل المناخي بالتعاون مع مختلف دول العالم.