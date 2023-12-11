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منظمة أفريقية: COP28 نقل القلق الأفريقي تجاه تداعيات المناخ

محمد نبو
12 ديسمبر 2023 02:35

دبي (وام)

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قال الدكتور محمد نبو، مستشار المناخ الاجتماعي والتنوع البيولوجي والنظام الغذائي لمنظمة «المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة»: إن المنظمات الحكومية الأفريقية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 بالإمارات، من أجل إيصال صوت المجتمعات الأفريقية إلى العالم حول تأثير التغير المناخي على القارة السمراء والبلدان النامية، معتبراً COP28 الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلدان النامية.
ولفت المسؤول الأفريقي، في تصريح على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر الأطراف COP28 في إكسبو دبي، أن الوفد الأفريقي للمنظمة يمثل ما يقرب من 60 ألف منظمة حكومية محلية في القارة السمراء ، مؤكداُ أن قمة المناخ فرصة لنقل القلق الأفريقي تجاه تداعيات المناخ على تلك المجتمعات الأفريقية، والصمود أمام تلك الظروف المناخية المتقلبة.
وأشار إلى الكثير من الدراسات والإحصائيات التي أصدرتها المنظمة والتي تناولت الكثير من الخسائر في البلدان النامية ومنها دول قارة أفريقيا ، داعياً إلى المزيد من التمويل الدولي من أجل إنقاذ الكوكب ودفع العمل المناخي للأمام خاصة مع تفعيل الإمارات لصندوق المناخ العالمي.
وأوضح «نبو»: إن الدول الأفريقية تعاني من التغيرات المناخية من فيضانات وأعاصير مدارية وجفاف ما أثر بالسلب من نقص الغذاء وندرة المياه، مؤكداً أنه لا وقت لإضاعته من أجل التخفيف من تداعيات تلك الظاهرة العالمية.

COP28
الإمارات
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التغير المناخي
الاستدامة
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