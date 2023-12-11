الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيسة تنزانيا: نخسر 3% من ناتجنا المحلي بسبب التغير المناخي

رئيسة تنزانيا: نخسر 3% من ناتجنا المحلي بسبب التغير المناخي
12 ديسمبر 2023 02:35

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

أكدت سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أهمية مؤتمر الأطراف «cop28» في معالجة قضايا التغير المناخي، مشيرة إلى أن بلادها تخسر 2% إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تداعيات تغير المناخ.
وقالت في تصريحات على هامش «COP28»: إن المؤشرات تبيّن حجم الأزمة التي يتعرض لها كوكب الأرض بسبب التغير المناخي، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة الاتحاد والعمل لتحقيق نتائج إيجابية. وأضافت: «يجب أن نتحد ونعمل ونحقق النتائج، فيما يتعلق بالتمويلات المناخية، وتفعيل الصندوق العالمي للمناخ وإتاحة نفاذه للبلدان النامية».
وتابعت: «نحن في تنزانيا نقوم بدورنا في مواجهة التغير المناخي، ونسعى من خلال COP28 لتعبئة الدعم والموارد اللازمة في معركتنا ضد تبعات تغير المناخ».
وأوضحت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أنه خلال مؤتمر الأطراف “COP15” في كوبنهاجن تم التعهد بنحو 100 مليار دولار سنوياً للعمل المناخي، وحتى الآن لم نحقق هذا الرقم.
وتابعت: في مؤتمر الأطراف COP21 بباريس التزمنا بإبقاء حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، ولكن معدل الاحترار الراهن لا يزال مصدر قلق بالغ، معتبرة أن عدم الامتثال للالتزامات والتعهدات السابقة سينتج عنه غياب الثقة وهو ما سيؤدي إلى «عواقب وخيمة» على البلدان النامية.
وذكرت أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي حذر من أن خيارات التكيف الحالية ستكون أقل فاعلية مع ارتفاع درجات الاحترار العالمي مضيفة «علينا جميعا أن نقوم بدورنا عن طريق الالتزام والنهوض بمسيرة العمل المناخي».

المناخ
تنزانيا
التغير المناخي
الإمارات
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
الاستدامة
كوب 28
COP28
آخر الأخبار
نورة الكعبي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
12 ديسمبر 2023
إقبال كثيف خارج مركز اقتراع في منطقة إمبابة خلال الانتخابات الرئاسية في القاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية خلال أسبوع
12 ديسمبر 2023
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
الأخبار العالمية
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
12 ديسمبر 2023
مهاجرون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس تطالب بتعاون دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية
12 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأونروا: 1.3 مليون نازح لجؤوا إلى 154 من منشآتنا
12 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©