رئيسة تنزانيا: نخسر 3% من ناتجنا المحلي بسبب التغير المناخي

دبي (وام)

أكدت سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أهمية مؤتمر الأطراف «cop28» في معالجة قضايا التغير المناخي، مشيرة إلى أن بلادها تخسر 2% إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تداعيات تغير المناخ.

وقالت في تصريحات على هامش «COP28»: إن المؤشرات تبيّن حجم الأزمة التي يتعرض لها كوكب الأرض بسبب التغير المناخي، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة الاتحاد والعمل لتحقيق نتائج إيجابية. وأضافت: «يجب أن نتحد ونعمل ونحقق النتائج، فيما يتعلق بالتمويلات المناخية، وتفعيل الصندوق العالمي للمناخ وإتاحة نفاذه للبلدان النامية».

وتابعت: «نحن في تنزانيا نقوم بدورنا في مواجهة التغير المناخي، ونسعى من خلال COP28 لتعبئة الدعم والموارد اللازمة في معركتنا ضد تبعات تغير المناخ».

وأوضحت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أنه خلال مؤتمر الأطراف “COP15” في كوبنهاجن تم التعهد بنحو 100 مليار دولار سنوياً للعمل المناخي، وحتى الآن لم نحقق هذا الرقم.

وتابعت: في مؤتمر الأطراف COP21 بباريس التزمنا بإبقاء حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، ولكن معدل الاحترار الراهن لا يزال مصدر قلق بالغ، معتبرة أن عدم الامتثال للالتزامات والتعهدات السابقة سينتج عنه غياب الثقة وهو ما سيؤدي إلى «عواقب وخيمة» على البلدان النامية.

وذكرت أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي حذر من أن خيارات التكيف الحالية ستكون أقل فاعلية مع ارتفاع درجات الاحترار العالمي مضيفة «علينا جميعا أن نقوم بدورنا عن طريق الالتزام والنهوض بمسيرة العمل المناخي».