الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية: أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف وصحة أفضل

سايمون ستيل
12 ديسمبر 2023 02:35

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

قال سايمون ستيل، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أمس، في مؤتمر خاص بآخر المستجدات حول المفاوضات الجارية في COP28: لدى المفاوضين هنا فرصة خلال الـ 24 ساعة القادمة، لبدء فصل جديد، لافتاً إلى أن أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف، واقتصادات أقوى، ونمو اقتصادي أقوى، وتلوث أقل، وصحة أفضل. وأضاف أن أمن 8 مليارات شخص هو الذي على المحك، والعلم هو العمود الفقري لاتفاقية باريس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأهداف درجة الحرارة العالمية والحد الأقصى للكوكب، وهو 1.5 درجة. وأشار إلى أن المزيد من المرونة يسهم في حماية الناس في كل بلد من تداعيات تغير المناخ التي على أبوبنا جميعاً، مضيفاً: «طاقة آمنة وبأسعار معقولة وآمنة للجميع، من خلال ثورة الطاقة المتجددة التي لا تترك أي بلد أو مجتمع وراءها»، مؤكداً أهمية التمويل باعتباره الأساس لتوسيع نطاق العمل المناخي على جميع الجبهات. واعتبر أنه خلال وقت قصير سيتم طرح مسودة جديدة لاتفاق COP28، وستتم مناقشتها من قبل المشاركين خلال المفاوضات النهائية، لافتاً إلى أن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض قد ضاقت بشكل كبير.

الأمم المتحدة
الإمارات
الاستدامة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
كوب 28
COP28
التغير المناخي
المناخ
آخر الأخبار
نورة الكعبي
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
12 ديسمبر 2023
إقبال كثيف خارج مركز اقتراع في منطقة إمبابة خلال الانتخابات الرئاسية في القاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية خلال أسبوع
12 ديسمبر 2023
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
الأخبار العالمية
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
12 ديسمبر 2023
مهاجرون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس تطالب بتعاون دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية
12 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأونروا: 1.3 مليون نازح لجؤوا إلى 154 من منشآتنا
12 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©