الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية: أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف وصحة أفضل

دبي (وام)

قال سايمون ستيل، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أمس، في مؤتمر خاص بآخر المستجدات حول المفاوضات الجارية في COP28: لدى المفاوضين هنا فرصة خلال الـ 24 ساعة القادمة، لبدء فصل جديد، لافتاً إلى أن أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف، واقتصادات أقوى، ونمو اقتصادي أقوى، وتلوث أقل، وصحة أفضل. وأضاف أن أمن 8 مليارات شخص هو الذي على المحك، والعلم هو العمود الفقري لاتفاقية باريس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأهداف درجة الحرارة العالمية والحد الأقصى للكوكب، وهو 1.5 درجة. وأشار إلى أن المزيد من المرونة يسهم في حماية الناس في كل بلد من تداعيات تغير المناخ التي على أبوبنا جميعاً، مضيفاً: «طاقة آمنة وبأسعار معقولة وآمنة للجميع، من خلال ثورة الطاقة المتجددة التي لا تترك أي بلد أو مجتمع وراءها»، مؤكداً أهمية التمويل باعتباره الأساس لتوسيع نطاق العمل المناخي على جميع الجبهات. واعتبر أنه خلال وقت قصير سيتم طرح مسودة جديدة لاتفاق COP28، وستتم مناقشتها من قبل المشاركين خلال المفاوضات النهائية، لافتاً إلى أن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض قد ضاقت بشكل كبير.