الجامعة العربية تطلق «الاقتصاد الدائري وحلول الطبيعة والتنوع البيولوجي»

دبي (وام)

أطلق جناح جامعة الدول العربية المشارك للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop28» ثلاث مبادرات مناخية جديدة هي: الاقتصاد الدائري، والحلول المبنية على الطبيعة، والتنوع البيولوجي، بحسب الدكتور محمود فتح الله وزير مفوض رئيس جناح جامعة الدول العربية في «cop28».

وقال فتح الله «إن التصحر والجفاف والأمن الغذائي من أبرز التحديات الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة العربية». وحول مستقبل التعاون العربي المناخي، أشار فتح الله إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقرر في أكتوبر المقبل، سيبحث قضايا المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ16الخاص بمكافحة التصحر والذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض ديسمبر 2024.

وتعاني الدول العربية من ظاهرة التصحر، حيث بلغ مجموع المساحات المتصحرة حوالي 9 ملايين كم، تمثل حوالي 68% من مساحة هذه الدول، وتتركز معظم هذه المساحة في منطقة المغرب العربي بنسبة 53.4%، وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالتصحر بحوالي 3.6 مليون كم، وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي 2022.

وأضاف رئيس جناح جامعة الدول العربية في «cop28»، أن الدول العربية ستعقد اجتماعات تحضيرية في العاصمة السعودية الرياض قريباً، تمهيداً للمشاركة في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في كينيا أواخر فبراير 2024. وأفاد بأن المنظمات العربية المتخصصة هي الذراع الفني لجامعة الدول العربية وإعداد دراسات وتقارير بشأن التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن المنظمة العربية المعنية بالتنمية الزراعية تعمل على تأهيل الخبراء العرب للتعامل مع هذه القضايا.

وذكر فتح الله أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية عقدت بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش المشاركة في «cop28» حواراً إقليمياً رفيع المستوى تحت عنوان «التصدي للتحديات المترابطة لتغير المناخ والسلام والأمن الغذائي في المنطقة العربية- مع التركيز على المجتمعات الهشة والبلدان التي تشهد نزاعات».