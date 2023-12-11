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منظمة الكومنولث تجمع تمويلاً بقيمة 320 مليون دولار

ونيكريشنان ديفاكاران
12 ديسمبر 2023 02:36

دبي (وام)

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أكد ونيكريشنان ديفاكاران رئيس قسم تغير المناخ بمنظمة الكومنولث، أن مسألة تمويل المناخ هي من الأشياء الضرورية لتعزيز الاستثمارات في مجال التنمية المنخفضة الكربون وقدرة البلدان المعرضة للخطر على الصمود في مواجهة تداعيات التغير المناخي، لافتاً إلى أن منظمة «الكومنولث» جمعت تمويلاً للمناخ أكثر من 320 مليون دولار من أجل البلدان الصغيرة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى في طور الإعداد.
وأوضح المسؤول في «الكومنولث» على هامش مشاركته خلال اجتماعات قمة المناخ COP28 في إكسبو دبي، أن المشكلة الرئيسية استطاعت الدورة الحالية من قمة المناخ COP28 التغلب عليها وهي إيجاد فرصة للشعوب للعمل على جبهات متعددة من أجل دعمها لـ«التكيف» ومساحة عمل للتواصل بين المعنيين لدفع العمل المناخي حول العالم إلى الأمام.
ولفت ديفاكاران إلى مبادرات «الكومنولث» في إنشاء مركز الوصول إلى تمويل المناخ، وهو عبارة عن تفويض لأمانة المنظمة من أجل تقديم الدعم المالي للبلدان النامية، وتأكيداً على التزام 56 دولة منضمة للكومنولث للمضي قدماً لمواجهة التغير المناخي.
وأشار إلى مبادرة تقديم التدريب اللازم لبناء قدرات ما يقرب من 2500 مسؤول من دول أعضاء المنظمة، وتوفير البحوث والإحصائيات اللازمة لفهم أعمق لمسألة التغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ ميثاق الكومنولث والذي يتوافق مع تعهدات الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة التغير المناخي والتصحر والتنوع البيولوجي، داعياً إلى تبادل الحلول بين الدول الأعضاء في الكومنولث والمضي قدما في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

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