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الجابر يهنئ أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة لـ «COP29»

الجابر يهنئ أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة لـ «COP29»
12 ديسمبر 2023 02:37

دبي (وام)

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هنأ معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، جمهورية أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف «COP29» في عام 2024.
وأعرب رئيس COP28 عن تطلعاته إلى العمل بشكل وثيق مع جمهورية أذربيجان الصديقة خلال التحضير للدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف.
من جانبه أعرب معالي مختار باباييف وزير البيئة الأذربيجاني عن امتنانه للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ودولة الإمارات على جهودهم الدؤوبة المبذولة في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، مشيراً إلى أن التحديات التي نواجهها تتطلب العمل الجماعي والتفاني في تحقيق الأهداف والتطلعات المتفق عليها بشكل مشترك.
وقال معاليه «إن أذربيجان تدرك الأهمية الحاسمة لجهود مكافحة تغير المناخ والإرادة السياسية القوية التي أظهرها رئيس جمهورية أذربيجان والدعم من قبل الدول الأطراف، لافتا إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة أوروبا الشرقية، كانت عاملاً حاسماً في نجاح أذربيجان باستضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وأن التزام بلاده بالاستدامة ليس مجرد وعد ولكنه واقع ينعكس في سياساتها وإجراءاتها الوطنية».
وأكد التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات والبرازيل الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لضمان الانتقال السلس ومواصلة جهودنا المشتركة ونحن ندرك أهمية الاستجابة العالمية لتغير المناخ ومن خلال المبادرات المشتركة التي نهدف إلى تسريع التقدم نحو مستقبل مستدام.
وأعرب عن امتنانه لدولة الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 على الجهود الكبيرة في دفع مسارات العمل المناخي، مشيراً إلى مواصلة الزخم والبناء على النجاحات الكبيرة التي حققها «COP28» والعمل معاً لضمان أن يصبح مؤتمر الأطراف «COP29» في أذربيجان رمزاً للأمل والتقدم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

سلطان الجابر
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