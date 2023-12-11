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الأمينة العامة لمجلس وزراء دول الشمال الأوروبي: COP28 انطلق بمبادرات إيجابية ويُختتم بنتائج قوية

كارين إليمان
12 ديسمبر 2023 02:35

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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توقعت كارين إليمان الأمينة العامة لمجلس وزراء دول الشمال الأوروبي، «أن يختتم مؤتمر الأطراف COP28 أعماله بمخرجات ونتائج قوية، منوهة أن الحدث العالمي انطلق بطموحات ومبادرات إيجابية.
وقالت المسؤولة الأوروبية في تصريحات على هامش فعاليات COP28: «بحكم منصبي كأمين عام لمجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، فأنا لا أجلس على طاولة المفاوضات، ولكني بطبيعة الحال أتابعها عن كثب، وكانت حصيلة و مبادرات الأيام الماضية جيدة جداً ومنها إطلاق الصندوق العالمي للمناخ، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به». وأضافت، أننا نواجه أزمة عالمية، والاستجابة لها تنطوي وتتطلب العديد من الالتزامات الشاملة لعدة قطاعات.  وأشارت إلى أنه خلال COP28 أصبح الغذاء أخيراً على جدول الأعمال، مؤكدة على أهمية هذه القضية، وأهمية إبقاء جميع المواضيع ذات الصلة على الطاولة دائماً. وعن مدى تفاؤلها في إمكانية إحراز العالم لتقدم في قضايا مواجهة التغير المناخي، قالت. لا بد من التفاؤل حين لا يكون لدينا خيارات، لافتة إلى أن التواجد في مؤتمر الأطراف ومقابلة الناس وجهاً لوجه يمنح التفاؤل، لا سيما مع وجود الأشخاص الذين يحاولون بالفعل ويعملون بجد من أجل إيجاد الحلول. 
وحول المبادرات التي يمتلكونها في بلدان الشمال، أفادت بأن البصمة البيئية لبلدان الشمال كبيرة، وبالتالي فإن جميع حكومات الشمال الأوروبي طموحة للغاية في وضع أهداف محددة للغاية وفي تخصيص الكثير من التمويل العام في هذا التحول في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص أيضاً. وقالت، إن ثلاثية -السياسيين والعلم والقطاع الخاص- هي ما يحقق النتائج بالفعل، لذلك نحن نفعل الكثير، ولدينا أهداف طموحة للغاية. وتابعت، أن 3 من دول الشمال هي أيضاً جزء من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يقومون بما عليهم فعله من عمل بيئي من خلال الاتحاد الأوروبي. 
وأكدت وجود تعاون قوي في مختلف المجالات بين بلدان الشمال الأوروبي، لافتة على سبيل المثال، إلى التعاون في مجال الطاقة النظيفة والكهرباء، إذ تم إنشاء سوق للكهرباء في بلدان الشمال ما يجعلها بلداناً قادرة على تزويد بعضها بالكهرباء الخضراء بشكل متكامل. وأوضحت أن المياه في النرويج تسهم في الحصول على الطاقة الكهرومائية، بينما الرياح في الدنمارك تمنحنا طاقة الرياح على سبيل المثال. وعن جناح بلدان الشمال في COP28، أشارت إلى أنه شكل منصة خلال مؤتمر الأطراف للالتقاء وتبادل الرؤى والأفكار والمناقشة والاختلاف حتى، والحصول على المعرفة.

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