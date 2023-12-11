«الشؤون الإسلامية» تطلق موقعها الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة على شبكة الإنترنت، بتصاميم عصرية مبتكرة ومواصفات حديثة تحاكي الحداثة والتطور في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس «الهيئة» بالندب، الحرص على مواكبة التطور التقني والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة الشأن الديني، تحقيقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات في توفير وإيصال الخدمات للجمهور بطرق حضارية مبتكرة وسهلة تمكنهم من الحصول عليها في كل زمان ومكان.

وقال: يعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمنصات الهيئة التواصلية والتفاعلية مع الجمهور محلياً وعالمياً.