«سـوق مجتمعي» في حديقة ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

تعزيزاً لدورها المجتمعي، وسعيها لخلق فعاليات ترفيهية ووجهات عائلية، تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعالية «السوق المجتمعي» في حديقة ربدان، لمدة 9 أيام متواصلة، من 9 إلى 17 ديسمبر الحالي، بهدف دعم وتشجيع أصحاب المشاريع من الشباب والأسر. ويوفر السوق 30 كشكاً و20 منصة لعرض منتجات الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنتجات طلاب الجامعات والأطفال المبدعين، وتشمل المنتجات ملابس ومشغولات وإكسسوارات يدوية وحرفية ولوحات فنية ومطبوعات ومنتجات زراعية وأكلات وحلوى شعبية.

وتتضمن الفعاليات مسابقات وعروضاً لليولة والموسيقى، يقدمها طلاب كليات التقنية العليا، وعروض الشخصيات الكرتونية، وعروض الليزر.