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لوحة العالم في «كوب 28».. رسائل إنسانية لحماية الأرض

لوحة العالم في «كوب 28».. رسائل إنسانية لحماية الأرض
12 ديسمبر 2023 02:36

دبي (وام)

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لوحة فنية مُبهرة بألوان برّاقة تمتد على مسافة 4 أمتار، تتوسط المنطقة الزرقاء في «كوب 28» لتروي قصصاً ورسائل إنسانية هدفها حماية كوكب الأرض من تبعات التغير المناخي، وتدعو إلى التسامح والمحبة والسلام بين شعوب الأرض. وتتزين «لوحة العالم» بصورة مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يقف شامخاً في قلب  الصحراء القديمة، وأيضاً بالشعار المشهور لصاحب السمو الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه  الله، «فوز، نصر، حب» لتشكل محوراً ومضموناً جوهرياً في قلب اللوحة يختصر أسمى المعاني الإنسانية. وشارك في إعداد فكرة اللوحة المؤلف الكازاخستاني بيكسلطان نور غالي، وتحمل بصمات 2070 فرداً من أكثر من 200 دولة بينهم 52 إماراتياً.

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