إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» لمراكز الخدمة في عجمان

عجمان (وام)

أزاح اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، يرافقه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، الستار عن لوحة «5 نجوم» لمراكز الخدمة بإمارة عجمان، وهي مركز ترخيص الآليات والسائقين، ومركز شرطة الجرف الشامل، ومركز شرطة المدينة الشامل، ومركز شرطة الحميدية الشامل، ومركز شرطة النعيمية الشامل، ومركز خدمات المرور والدوريات.

يأتي ذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام (2023).

وحث وكيل الوزارة جميع العاملين بهذه المراكز على بذل المزيد من الجهود للمحافظة على مسيرة التميز والريادة، وفق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات، مقدماً لهم التهنئة والتقدير على عطائهم وتميزهم.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن مسيرة التميز في هذه المراكز جاءت وفق استراتيجية ومرتكزات عمل وزارة الداخلية، الساعية دوماً لتقديم خدمات شرطية ذكية وشاملة ترتقي لتطلعات المجتمع، وتعمل على تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، مؤكداً بذل المزيد من الجهود للمحافظة على المنجزات للارتقاء بالخدمات، واستدامة التطوير الشامل في منظومة العمل الشرطي.

وقال العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، إن الحصول على هذا التصنيف في هذا العدد من المراكز التابعة لوزارة الداخلية، يؤكد حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات، وذلك للمحافظة على مسيرة متواصلة من التميز والريادة، حيث نسعى دوماً للالتزام بنهج وتوجيهات حكومة الإمارات وسعيها لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.