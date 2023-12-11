صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي، جلسة مباحثات مع معالي محمد سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد الجانبان على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتمتع بمستوى عالٍ من التقارب، مما يعزز التعاون وتنسيق المواقف المشتركة حيال العديد من القضايا التي باتت تنتشر في دول العالم بوتيرة متسارعة، والتي لها من التأثير المباشر على استقرار وتنمية وأمن دول العالم.

وأكد معالي صقر غباش على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما انعكس على حجم التعاون والتنسيق والتفاهم والتناغم الكبير في المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق معالي صقر غباش إلى استضافة المجلس الوطني الاتحادي أعمال الاجتماع البرلماني على هامش الدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، ومشيداً بمخرجات الاجتماع البرلماني، خاصة وأنه كان مثمراً بالمناقشات والأفكار التي تم طرحها من قبل المشاركين، وإدراكهم حجم الطبيعة الملحة لتحدي تغير المناخ.

من جهته، أكد معالي محمد سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية باكستان ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.