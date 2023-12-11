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علوم الدار

محمد الشرقي يزور مركز الفجيرة للبحوث

محمد الشرقي خلال الزيارة (وام)
12 ديسمبر 2023 02:36

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور مراكز البحث العلمي في تعزيز مكانة العلوم والمعارف في المجتمعات، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة لدعم دور المراكز البحثية ومشاريعها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
جاء ذلك، خلال زيارة سموّه، مركز الفجيرة للبحوث، واطّلاعه على أقسام المركز وآليات عمله ومشاريعه البحثية المتعلقة بالنباتات وحماية الثروة النباتية، بالإضافة إلى مشروعات عدة مثل دراسة النّخيل والنباتات المحلية، والمحافظة على البيئة البحرية واستعمال الذكاء الاصطناعي في المسوحات الهيدروجيولوجية وابتكار خوارزميات لمراقبة آثار التحول المناخي والحد من انعكاساتها على البيئة. كما استمع سموّه إلى مُنجزات المركز في مجال البحوث التطبيقية والابتكار التقني خاصةً في المناطق الصحراوية والاستوائية، واستعمال علوم الجينات للمحافظة على السلالات المحلية. ووجّه سموّه، بضرورة استمرار التركيز والاهتمام بالجوانب البحثية التي تأتي في أوليات إمارة الفجيرة وتدعم نموها في جميع القطاعات، وتوظيف أدوات الابتكار والتقنية في تحقيق متطلبات الاستدامة على مستوى الإمارة، والدولة، والعالم، في الحاضر والمستقبل.
رافق سموّه، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
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