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شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق

شعار شرطة أبوظبي
12 ديسمبر 2023 08:27

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 8 طرق بسبب الضباب.

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وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( قرين العيش - بينونة ) وطريق الشيخه سلامة بنت بطي ( مدينة زايد- طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( طريف - بينونة ) وطريق بدع المطاوعة (غياثي - بدع المطاوعة) وطريق (غياثي -ليوا ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( جسر النوف - بينونة ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( الظنة - براكة ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( ايكاد - النوف ).

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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