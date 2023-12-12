الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
12 ديسمبر 2023 09:57

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 8.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم جهود وقف التصعيد وإعادة التهدئة في غزة
«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الإمارات
الأرصاد
آخر الأخبار
مارتينيز يكشف تفاصيل «ركلة تشواميني»!
الرياضة
مارتينيز يكشف تفاصيل «ركلة تشواميني»!
اليوم 10:31
COP28.. قادة الأعمال شركاء في رحلة الاستدامة وقضايا المناخ تعيد صياغة أولوياتهم
علوم الدار
COP28.. قادة الأعمال شركاء في رحلة الاستدامة وقضايا المناخ تعيد صياغة أولوياتهم
اليوم 10:16
«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!
الرياضة
«قنابل الدخان» تعاقب «البايرن»!
اليوم 09:58
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:57
لايلز «عداء العام»
الرياضة
لايلز «عداء العام»
اليوم 09:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©