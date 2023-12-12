سادجورو: "COP28" محاولة لتحريك العالم نحو حلول حاسمة لقضايا المناخ

قال جاغي فاسوديف، الشهير باسم "سادجورو"، مؤسس منظمة "إيشا" غير الربحية، إن مؤتمر الأطراف "COP28" هو محاولة لتحريك العالم نحو حلول حاسمة لقضايا وتداعيات التغير المناخي.



وأضاف سادجورو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر الأطراف "COP28": "مؤتمرات الأطراف جهداً مشتركاً لدفع العالم نحو الحلول".

وتابع: "عندما نتحدث عن التوجه نحو الحلول فهذا هو الطريق الذي يسلكه البشر، أولا نفكر فيه، ثم نتحدث عنه، ثم نتفق ونختلف فيما بيننا بشأن العديد من الأمور، وهذه هي الطريقة التي تتبعها الحلول".

وأكد سادجورو أهمية الابتكارات التكنولوجية في التحول الطاقي، مشيراً إلى أنه بدون الابتكار والتكنولوجيا لن يمكننا الانتقال خطوة إلى الأمام، في ظل ما يشهده العالم من تسارع تكنولوجي.



وقال: "علينا أن ننظر إلى كيف كانت لوحات الطاقة الشمسية قبل 20 عاماً وكيف أصبحت الآن، وكيف كانت البطاريات وكيف هي الآن.. هناك فارق كبير وهائل".

ولفت سادجورو إلى أنه من بين الجوانب البارزة في مؤتمر الأطراف "COP28" هذا العام هو إطلاق معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إعلاناً بشأن الزراعة وهو أمر مهم جداً، مؤكداً على أهمية "التربة" باعتبارها جزاء مهما في حياتنا.

وأضاف: " نشكر معاليها على جعل الزراعة والنظم الغذائية هي الأجندة المركزية لجهود العمل المناخي في مؤتمر الأطراف COP28، وهي خطوة نحتاج إليها لتنشيط التربة من أجل عالم خال من المجاعات".



وأشار إلى اتجاه العمل المناخي في الآونة الأخيرة نحو التربة، لا سيما وأن أكثر من 62% من سكان العالم يشاركون في أشكال مختلفة من الزراعة، لافتاً إلى أن توجيه التمويلات نحو التربة والزراعة، سيسهم في حل مشكلة الفقر على كوكب الأرض.

وأكد ضرورة توجه الدول نحو الاستثمار في الزراعة القائمة على الأشجار، وهو ما سيؤدي إلى عزل كميات هائلة من الكربون بطريقة طبيعية وسليمة، وهو ما يسهم في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.



وينظر إلى سادغورو بوصفه واحداً من أكثر من 50 شخصاً تأثيراً في الهند وهو رجل يوغا، وهو مشارك نشط في المنتديات العالمية الرئيسية التي تتناول قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقيادة، وأطلق العديد من المشاريع التي تركز على التحفيز الاجتماعي والتعليم والبيئة.