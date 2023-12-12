توحيد تعرفة خدمات حافلات النقل العام في أبوظبي

وحَّد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، هياكل تعرفة خدمة حافلات النقل العام في المدن مع حافلات الضواحي، في خطوة تهدف إلى تسهيل استخدام حافلات النقل العام، وتعزيز التكامل بين مساراتها، وضمان ملاءمة الأجور لجميع المستخدمين.

وبهذا تصبح التعرفة الأساسية للخدمتين 2 درهم، إضافة إلى 5 فلوس للكيلومتر الواحد، تُدفَع عبر بطاقة «حافلات» الذكية عند نهاية الرحلة، وتُحتسَب من أوَّل صعود للحافلة إلى آخر نزول، مع تحديد المبلغ الأقصى لتعرفة الرحلة الواحدة، مهما كانت مسافتها، بقيمة 5 دراهم.

وأوضح المركز أنَّ الراكب عندما يستخدم أكثر من حافلة للوصول إلى وجهته النهائية، لن يدفع تعرفة الركوب الأساسية (2 درهم) مرةً ثانيةً حينما يبدِّل الحافلة، بل يكتفى بمبلغ الدرهمين اللذيْن دفعهما عند صعود أول حافلة في الرحلة، لكن التبديل المجاني يتطلَّب استيفاء ثلاثة شروط؛ أن يبدِّل الراكب الحافلة ضمن فترة زمنية معقولة، وألا يتجاوز عدد مرات التبديل مرتين؛ أي أن تتمَّ الرحلة باستخدام 3 حافلات في الحد الأقصى، وألا يحدث التبديل إلى الاتجاه المعاكس لخط سير الرحلة.

ويدفع الراكب ثمن التذكرة عند الصعود إلى الحافلة بجهاز الدفع الآلي عند باب الحافلة، فيحسب النظام رسوم رحلته ويخصمها من رصيد بطاقة «حافلات» الذكية المعبّأة مسبقاً. وعلى الراكب تمرير بطاقته عند صعود الحافلة وقبل النزول منها لاحتساب تكلفة الرحلة، فإن امتنع عن تمرير البطاقة عند نهاية الرحلة، يقتطع النظام رسوم خط السير كاملاً حينما يستخدمها لاحقاً.

ويستفيد الركاب الذين يستخدمون الحافلات بانتظام، ويستخدمون تصاريح بطاقة «حافلات» الأسبوعية والشهرية، من توسع التغطية الجغرافية للتصاريح؛ إذ أصبحت تشمل- وفق التعديلات الأخيرة- خدمة الحافلات داخل المدن، وخدمة الضواحي. وتبلغ تكلفة التصريح الأسبوعي لبطاقة «حافلات» 35 درهماً، و95 درهماً للتصريح الشهري، ويبقى التصريح السنوي لكبار السن وأصحاب الهمم والطلاب كما كان من دون تغيير.

واتخذ مركز النقل المتكامل هذه الخطوة بناءً على نتائج دراسة مستفيضة تناولت الجوانب الاقتصادية لاستخدام حافلات النقل العام، ودرست خدمات الحافلات وشبكاتها وأنماط الطلب عليها، وأفضل الممارسات والنماذج العالمية لاحتساب التعرفة بما يحقِّق الموازنة بين المسارات والخدمات، واحتياجات مستخدمي الحافلات، ويوفِّر خدمات نقل عام أكفأ وأكثر فاعلية في إمارة أبوظبي.

ويندرج ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتلبية الطلب المتزايد على استخدام الحافلات، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، لما له من أثر إيجابي في جهود تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، مع الإشارة إلى أنَّ تعرفة رحلات حافلات النقل العام المعتمَدة تغطّي جزءاً من التكاليف التشغيلية للحافلات، في حين يلقى هذا القطاع دعماً حكومياً.

وتشهد حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي إقبالاً متزايداً من الجمهور نظراً لجودة خدماتها وتكامل مساراتها وتنويع خيارات التنقُّل على متنها، حيث تُمكِّن الركاب من الوصول إلى وجهاتهم بيسر وسهولة وسرعة وراحة وأمان.

يُذكَر أنَّ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 38 مليون رحلة راكب، بزيادة قدرها 18% عن النصف الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي 815 حافلة بنهاية النصف الأول من عام 2023، تتمتَّع جميعاً بمواصفات حديثة مستدامة بيئياً، وتستهلك الوقود بكفاءة أعلى، وتوفِّر خدمة الإنترنت (الواي فاي) مجاناً لركابها.