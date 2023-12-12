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علوم الدار

"مؤتمر الإمارات لعلم الجراحة 2023 " ينطلق الجمعة في دبي

"مؤتمر الإمارات لعلم الجراحة 2023 " ينطلق الجمعة في دبي
12 ديسمبر 2023 14:25

تنطلق في دبي يوم الجمعة المقبل أعمال "مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023"، الذي تنظمه شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية.

يشارك في المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "العنوان مارينا" - أكثر من 400 متخصص من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية رئيسة المؤتمر، أهمية الفعالية التي سيحاضر فيها أكثر من 30 خبيراً دولياً وإقليمياً في أهم التخصصات الدقيقة لعلم الأمراض الجراحي بفروعه المتعددة مثل علم الأمراض الرقمي وعلم الأمراض الجزيئي وأورام وأمراض الجهاز التنفسي وأورام وأمراض الجهاز الهضمي وأورام وأمراض الأنسجة الرخوة والعظام وغيرها من الموضوعات الناشئة والجديدة، لافتة إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً أحدث الاكتشافات والتقنيات المستخدمة في تشخيص هذه الأمراض.

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ويشارك في تنظيم المؤتمر بالإضافة إلى جمعية علم الأمراض في جمعية الإمارات الطبية، المختبر المرجعي الوطني في "مستشفى كليفلاند"، ويعقد برعاية أكثر من 12 شركة طبية وصيدلانية ومخبرية.

وتسلط الجلسات العلمية للمؤتمر - التي يرأسها خبراء بارزون من "كليفلاند أوهايو كلينيك" في الولايات المتحدة الأميركية - الضوء على آخر المستجدات حول أمراض وأورام الرئة والكلى والجهاز الهضمي والبنكرياس والجلد والعظام والأنسجة الرخوة، وأحدث الاكتشافات المتعلقة بتشخيص أمراض وأورام الدماغ والثدي والجهاز البولي التناسلي.

المصدر: وام
مؤتمر الإمارات
جمعية الإمارات الطبية
دبي
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