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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
12 ديسمبر 2023 14:28

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي الحادي عشر.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فصله التشريعي الحادي عشر من السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

مدينة الشارقة

1. جميلة محمد خلفان الفندي الشامسي.

2. حليمة حميد علي العويس.

3. خليفة محمد بو غانم السويدي.

4. راشد صالح يوسف أحمد الحمادي.

5. سلطان سعيد سلطان دلموك السويدي.

6. شيخة علي محمد النقبي.

7. عامر محمد أحمد علي الزرعوني.

8. الدكتور/ عبدالله محمد عبيد بلحيف النعيمي.

9. عبيد إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي.

10. عيسى عبدالرحيم محمد محمود الزرعوني.

11. فاطمة خليفة عبدالله المقرب السويدي.

12. ماجد أحمد عبدالله الدرويشي الشامسي.

13. محمد صالح محمد عبدالله آل علي.

14. محمد عبدالله إبراهيم حسن البلوشي.

15. محمد علي جابر صالح الحمادي.

16. محمد علي حسين حمد المناعي.

17. نبيل بطي عبيد بن بطي المهيري.

18. الدكتورة/هند صالح سالم عبيد الهاجري.

مدينة الذيد

1. راشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي.

2. سعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي.

3. سلطان علي سلطان عبدالله المسافري.

4. عبدالله طارش راشد عبدالله الكتبي.

5. علي سالم علي خاطر الشامسي.

6. كلثم سيف خليفة الطنيجي.

مدينة خورفكان

1. إبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري.

2. الدكتور/ أحمد صالح محمد بن صالح النقبي.

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3. جاسم محمد سعيد الهناوي النقبي.

4. حمد عبدالوهاب حسن القواضي الحمادي.

5. شيخة خلفان سالم الظنين النقبي.

6. عبدالله علي أحمد البدوي الحوسني.

مدينة كلباء

1. أحمد عبيد يوسف العواسيه الزعابي.

2. الدكتورة/ رقية راشد مطر عبدالله الزعابي.

3. الدكتور/ سلطان خميس عبدالله علي الزعابي.

4. طارق مراد ميرزا بركت البلوشي.

5. عيسى عبدالله مسعود الكلباني.

6. يوسف محمد علي يوسف المزروعي.

مدينة دبا الحصن.

1. حمد عبدالله حامد حمد الريامي.

2. حميد عبيد علي حميد الحمودي.

3. عبيد أحمد راشد خصاو النقبي.

4. محمد أحمد حسن العلوي الظهوري.

منطقة المدام

1. سالم محمد سعيد الراشدي.

2. عبدالله راشد عبدالله معدن الكتبي.

3. عبدالله سالم عبدالله بن طريش الكعبي.

4. موزة معضد سعيد بن هويدن الكتبي.

منطقة البطائح

1. خلفان سيف خلفان مصبح المسافري.

2. محمد علي مبارك بن سلم الكتبي.


منطقة مليحة

1. أحمد سالم عوض حميدي الكتبي.

2. فاطمة محمد سعيد خصوني الكتبي.

منطقة الحمرية

1. أحمد راشد سالم سعيد الشامسي.

2. راشد غانم عبيد خلفان الشامسي.

المصدر: وام
الشارقة
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