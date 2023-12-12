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"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر

"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
12 ديسمبر 2023 15:03

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملات ميدانية تفتيشية توعوية للحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة للشواطئ والبر والجزر الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكز بلديات المدينة والشهامة والوثبة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وذلك ضمن إطار جهودها المكثفة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والمرافق العامة.

وهدفت الحملات التي نفذتها على مدى 5 أيام مراكز بلديات كل من المدينة والشهامة والوثبة.. إلى توعية مرتادي الشواطئ والبر والجزر بضرورة وأهمية الحفاظ على نظافتها ومظهرها الجمالي الذي يواكب النهضة الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي، حيث عملت فرق البلدية على توعية أفراد المجتمع باتباع أفضل السلوكيات الإيجابية عند ارتياد هذه المرافق لتظل بكامل مظهرها الجمالي وبيئتها الصحية، ولتمنح مرتاديها بيئة صحية عصرية لقضاء أوقات ترفيهية سعيدة وممتعة.

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كما تضمنت الحملات إرسال رسائل نصية لأفراد المجتمع والفئات المستهدفة ضمن النطاق الجغرافي لكل مركز، بالإضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لحث أفراد المجتمع على الاهتمام بنظافة الشواطئ والجزر والبر، لتوفير بيئة صحية آمنة تضمن سلامة الجميع.

المصدر: وام
البيئة
بلدية أبوظبي
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