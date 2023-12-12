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محمد بن راشد يهنئ الدكتور محمد العريان الفائز بـ"نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد

محمد بن راشد يهنئ الدكتور محمد العريان الفائز بـ"نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد
12 ديسمبر 2023 16:30

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج،

الفائز بـ"نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «"نوابغ العرب" هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية .. والإنجازات العربية .. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية».

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وأضاف سموه: «نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وذلك تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم . نبارك للدكتور محمد العريان ونفخر بكونه أحد المبدعين والمتميزين العرب على المستوى العالمي».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
محمد بن راشد
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