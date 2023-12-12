قافلة حملة "الإمارات نظيفة" تصل أبوظبي

تنظم مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملتها السنوية "الإمارات نظيفة" لعام 2023 تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة للسنة الرابعة على التوالي .

وقد وصلت قافلة الدورة الـ 22 من حملة "الإمارات نظيفة"، إلى إمارة أبوظبي اليوم ، بدعم من بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز بلدية الشهامة.

وكانت الحملة قد بدأت فعالياتها في 5 ديسمبر الجاري ، و تواصل مسيرها خلال الأيام المقبلة في مختلف إمارات الدولة حيث تحط رحالها يوم 13 ديسمبر في رأس الخيمة، وبعدها إلى عجمان يوم 14 ديسمبر، و تختتم فعالياتها في دبي يوم 16 ديسمبر الجاري.

و شهدت الحملة إقبالاً لافتاً، إذ تجمع 1,500 فرد في مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي ، وهم يرتدون القمصان والقبعات القطنية المصممة خصيصاً للحملة،وقفازات قطنية قابلة لإعادة الاستخدام وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل.

وانطلق المشاركون في مهمة لإحداث فرق، ونجحوا في جمع 6,500 كجم من النفايات، وتنظيف أكثر من 5.5 كيلومتر مربع بدقة قي منطقة غنتوت (الليان)والشهامة.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة : " بينما نبدأ الدورة الثانية والعشرين من حملة "الإمارات نظيفة"، فإننا لا نقوم فقط بتنظيف محيطنا، بل نرسم مستقبل أمتنا ، وتحت رعاية وزارة التغير المناخيوالبيئة، تعد هذه الحملة شهادة على إلتزام دولة الإمارات بالتميز البيئي الذي يعد مسعى جماعي يعكس روح الوحدة والمسؤولية المتأصلة في مجتمعنا ، ومعاً، سنخلق تأثيراً دائماً، ونترك وراءنا إرثاً من الاستدامة للأجيال القادمة".

و أعربت المرعشي عن شكرها لداعمي الحملة و رعاتها.