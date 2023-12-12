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نيابةً عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشهد مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني

نيابةً عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشهد مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني
12 ديسمبر 2023 17:05

 نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. حضرت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، حفل تنصيب فخامة خافيير ميلي رئيساً لجمهورية الأرجنتين في العاصمة بوينس آيرس، يرافقها سعادة سعيد القمزي، سفير الدولة لدى الأرجنتين.

ونقلت معالي الكعبي تهاني صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، مشددةً على عمق العلاقات القائمة بين البلدين والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدةً حرص القيادة في دولة الإمارات على تعميق التعاون الثنائي مع الأرجنتين وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

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من جانبه، أعرب فخامة خافيير ميلي عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية وأداء اليمين الدستورية، وأكد حرصه على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين تعود لعام 1974، وتم على مدار السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية التي تعزز أوجه التعاون بين البلدين، بشأن الضرائب والاستثمارات والإعفاء من التأشيرات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأغذية والزراعة والتجارة والرياضة.

المصدر: وام
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