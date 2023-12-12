الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
12 ديسمبر 2023 17:27

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً صباح الخميس.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. و يكون لموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:45 و الجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

أخبار ذات صلة
"COP28" .. إقبال لافت من الزوار على المنطقة الخضراء
«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:47 والمد الثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:34.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
"COP28" .. إقبال لافت من الزوار على المنطقة الخضراء
علوم الدار
"COP28" .. إقبال لافت من الزوار على المنطقة الخضراء
اليوم 18:06
35 فريقاً في «دولية» الشارقة لكرة السلة
الرياضة
35 فريقاً في «دولية» الشارقة لكرة السلة
اليوم 18:00
160 لاعبة في الدوري العالمي للسباحة الفنية
الرياضة
160 لاعبة في الدوري العالمي للسباحة الفنية
اليوم 17:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:27
«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©