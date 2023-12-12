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"COP28" .. إقبال لافت من الزوار على المنطقة الخضراء

"COP28" .. إقبال لافت من الزوار على المنطقة الخضراء
12 ديسمبر 2023 18:06

 شهدت المنطقة الخضراء في "COP28" إقبالا كبيرا من الزوار اليوم للاستماع بالفعاليات المتنوعة للأجنحة المشاركة ، والاستفادة من المبادرة العديدة التي تركز على تعزيز الوعي البيئي، والتعريف بأهداف مؤتمر الأطراف ودور دولة الإمارات اللافت في العمل المناخي العالمي.

ورصدت جولة ميدانية لـ"وام" توافد أعداد كبيرة من الزوار على الأجنحة المشاركة ، ومنها على سبيل المثال جناح التعليم الأخضر الذي شهد تواجدا لافتا لطلبة المدارس والتربويين.

وأكد الزوار أن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف بمدينة إكسبو دبي أسهمت بشكل ملحوظ في رفع مستوى الوعي لاسيما بين النشء والشباب بقضية المناخ.

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وأشاروا إلى أن تواجد المنطقة الخضراء أثرى أجندة عمل مؤتمر الأطراف بشكل ملحوظ ، وعكس أهمية تعزيز تبني نهج شمولي متعدد الأطراف في التعامل مع قضية المناخ ، وضرورة أن يكون العمل المناخي وما يرتبط به من ممارسات مجتمعية مستدامة وحرص على حماية البيئة ، منهاج عمل وأسلوب حياة لدى الجميع.

وأشرف على المنطقة الخضراء فريق رئاسة COP28 وقدمت مساحة تتيح للعمل الجماعي المساهمة في تحويل الأفكار والسياسات المناخية إلى نتائج ملموسة من خلال احتواء الجميع، لتسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، مستندة إلى إرث من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ورحبت المنطقة الخضراء بالجميع وقدمت عبر المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء مدينة إكسبو دبي مثل مركز الشباب ومركز التكنولوجيا والابتكار فرصاً عديدة للأفراد المهتمين بتغير المناخ من أجل التعلم وتطوير مهارات جديدة والتعاون لإيجاد حلول لمواجهة تغير المناخ.

المصدر: وام
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