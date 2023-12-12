شرطة دبي تدعم حملة "تبرع بجهازك"

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن التعهد لتقديم 7000 جهاز إلكتروني على مدار ثلاثة أعوام، ضمن حملة "تبرع بجهازك" التي أطلقتها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف توفير الأجهزة المُستعملة من الأفراد والمؤسسات، وإعادة تجديدها وفق أفضل الممارسات، وتوزيعها على الطلبة الأقل حظاً حول العالم من أجل مساعدتهم على الحصول على أفضل الفرص التعليمية.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مشاركة شرطة دبي في الحملة تأتي تجسيدا لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، " أن التعلم الرقمي هو تعليم المستقبل ومستقبل التعليم"، من جهته، أكد الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، أهمية الشراكات الوطنية ودور الجهات الحكومية والمجتمعية في دولة الإمارات في دعم مبادرات المدرسة الرقمية، والمساهمة الفاعلة في توفير حلول وفرص التعليم للطلاب في كل مكان في العالم، مشيداً بالدور المجتمعي الفاعل لشرطة دبي، وبحرصها الدائم على المشاركة في المبادرات الوطنية والإنسانية العالمية الهادفة لدعم الطلاب والمجتمعات الأقل حظاً، والتي تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الإنسانية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.

و أشاد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بالأهداف السامية لحملة "تبرع بجهازك" الساعية إلى إشراك أكبر عدد من المؤسسات والهيئات في القطاعين والحكومي والخاص، لدعم الطلاب بعشرة آلاف جهاز إلكتروني، من خلال التبرع بالفائض والمستعمل من أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية، مؤكداً أن المشاركة في الحملة تعكس مدى الحس الإنساني نحو مساندة ودعم المحتاجين عملاً بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي.

من جهته، أوضح العقيد الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة هدفت إلى تقليص الفجوة الناجمة عن عوائق التكافؤ الرقمي عن طريق منح الأجهزة المستعملة للطلاب المحتاجين حول العالم، مشيرا إلى أن فرق العمل قامت بتنظيم ورش ومحاضرات لنشر التوعية بأهمية المشاركة في الحملة، إلى جانب التسويق الداخلي في قنوات التواصل المختلفة، وشارك الموظفون، وطلاب وطالبات أكاديمية شرطة دبي، ومدارس حماية للتربية والتعليم، من خلال نقاط تجميع الأجهزة الموزعة في مقرات الإدارات العامة ومراكز الشرطة.