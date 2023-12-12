الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية

سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
13 ديسمبر 2023 01:49

دبي (الاتحاد)
قبل الوصول إلى محطة الختام، حرص المشاركون في «كوب 28»، من مختلف قارات العالم، على التقاط صور «سيلفي» مع الأصدقاء والحضور، في أرجاء مدينة «إكسبو دبي» لتوثيق وجودهم في «مؤتمر الأطراف» أهم حدث عالمي يناقش قضايا التغير المناخي، معربين عن شكرهم للإمارات قيادة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وساهم المؤتمر في انتعاش حركة السياحة في مختلف إمارات الدولة، حيث استقطبت المناطق السياحية، عشرات الآلاف من المشاركين والزوار.

أخبار ذات صلة
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

ووفر المؤتمر للمشاركين والزوار برنامجاً حافلاً للتعرف على الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي والحياة في أنحاء الإمارات.

COP28
مؤتمر الأطراف
كوب 28
الإمارات
مؤتمر المناخ
قمة المناخ
مؤتمر المناخ العالمي
مدينة إكسبو دبي
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
13 ديسمبر 2023
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
13 ديسمبر 2023
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
13 ديسمبر 2023
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
13 ديسمبر 2023
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
13 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©