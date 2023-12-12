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علوم الدار

«مزيرعة».. مبادرة للتوعية بالعلاقة الوثيقة بين الأمن المجتمعي والغذائي

جانب من فعاليات المبادرة (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مبادرة «مزيرعة»، والتي تهدف إلى التوعية المجتمعية بالعلاقة الوثيقة بين الأمن المجتمعي والأمن الغذائي، وبناء قدرات العاملين بالمهارات المتقدمة في مجال الأمن الغذائية، وتبادل الخبرات بين القطاعين.
وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي أن تصميم «مزيرعة» يرتكز على معايير ابتكارات الحكومات الخضراء، إذ تعد الأولى في الدمج بين الأمن المجتمعي والأمن الغذائي. 
وتسعى مبادرة مزيرعة إلى تصميم 10 برامج ممتدة حتى عام 2025 لتحقيق هدفها، حيث أطلقت 4 برامج خلال عام 2023 شملت برامج تشجيع ورصد وتوثيق الممارسات الإيجابية للعاملين في مواقع العمل وجولات لتبادل الخبرات بين القطاع الأمني وقطاع الأمن الغذائي، ومجتمع «المزارعات» الأوائل. واختتمت المبادرة ببرنامج دروس COP28، لتشجيع العاملين على رصد الخبرات القابلة للتطبيق، لتعزيز الأمن المجتمعي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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