نقل ملكية لوحات المركبات في دبي بالهوية الرقمية

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مبادرة تُسَهِّلُ على بائعي ومشتري لوحات المركبات بيع وشراء هذه اللوحات ونقل ملكيتها من البائع إلى المشتري باستخدام الهوية الرقمية لكلٍّ من طرفي الصفقة.

وأكدت الهيئة، أن إطلاق المبادرة يأتي لتقديم خدمة إلى الجمهور الراغبين ببيع وشراء لوحات المركبات ونقل ملكية اللوحة من البائع إلى المشتري بصورة رسمية وموثّقة بحيث يوقع الطرفان على مستند اتفاقية البيع والشراء لنقل ملكية رقم اللوحة باستخدام الهوية الرقمية من دون الحاجة إلى التوجّه إلى مراكز إسعاد المتعاملين.

وتتلخّص عملية بيع اللوحة، حسب المصدر المسؤول للهيئة، في أن يتخذ البائع الخطوتين التاليتين مسبقاً لإتمام المعاملة بنجاح: الاتفاق المسبق بين البائع والمشتري على سعر اللوحة وآلية الدفع حسب الشروط والأحكام، والحصول على بيانات المشتري «رقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف الخاص به أو رقم ملفه المروري» وبعد هاتين الخطوتين سيتم توثيق عملية البيع والشراء باستخدام الهوية الرقمية الموثقة، وأخيراً إتمام عملية دفع رسوم الخدمة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على الاستمرار بمسيرة تحوّلها الرقمي بشكل واضح وطموح من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.