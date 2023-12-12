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تعزيز الوعي بتدابير السلامة لزوار «ليوا الدولي»

جهود ميدانية تعزز الأمن والسلامة (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي التوعية بتدابير السلامة لمرتادي وزوار مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، والذي ينظِّمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بمدينة ليوا، خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر 2023.
ووزعت إدارة مرور الظفرة خوذات السلامة وكتيبات إرشادية على السائقين من زوار المهرجان، ومستخدمي الدراجات النارية، وحثتهم على الالتزام بتدابير السلامة والأمان، والحرص على عدم إصدار الضجيج والازعاج بمناطق مخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية، وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة.
وأوضح العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة أن التوعية تأتي ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها المديرية، بالتعاون مع شركائها لتوعية مرتادي مهرجان ليوا بكل ما يعزز أمنهم وسلامتهم، وبما يسهم في تحقيق المهرجان لأهدافه في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة، وتشجيع الرياضات الترفيهية في بيئة آمنة. 
وأكد اهتمام مديرية شرطة منطقة الظفرة بسلامة الضيوف ومرتادي المهرجان من خلال جهودها الميدانية التي تنفذها بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، وإدارة مرور منطقة الظفرة، لافتاً إلى دور «دورية رمال» في تقديم الدعم والإسناد للأجهزة الشرطية المعنية في كل المواقع الوعرة بالمناطق الرملية والصحراوية، وتعزيز سرعة الاستجابة للمهام ونداءات الاستغاثة التي تصل لمراكز القيادة والتحكم.

شرطة الظفرة
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