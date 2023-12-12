«القيادات الدبلوماسية» يحتفي بتخريج 70 كادراً إماراتياً

دبي (الاتحاد)

احتفى مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بأكثر من 70 خريجاً وخريجة من منتسبي برنامج «القيادات الدبلوماسية» الهادف لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات دول العالم الشريكة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ضم البرنامج نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة التي ساهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي مع العديد من حكومات العالم، وركّز على تزويدهم بالمهارات الدبلوماسية التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية باحترافية عالية، وإعدادهم لممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنمية مهارات الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، والتعرف على الإطار النظري والتجريبي في المجال الدبلوماسي.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج القيادات الدبلوماسية يعكس حرص حكومة دولة الإمارات على الاستثمار في الإنسان، وإعداد الكوادر الإماراتية المؤهلة الاحترافية القادرة على نقل خبرات الدولة إلى العالم، من خلال مبادرات التبادل المعرفي الحكومي التي تغطي أكثر من ثلاثين دولة في مختلف قارات العالم.

وقال عبد الله لوتاه: إن الكوادر الإماراتية المتخصصة في مجالات التبادل المعرفي ستوظف الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في المجال الدبلوماسي في ترسيخ الصورة المشرقة لحكومة دولة الإمارات، وتسهيل عملية نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، مهنئاً خريجي برنامج القيادات الدبلوماسية على إنجازهم البرنامج بنجاح وكفاءة عاليين، ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

من جهته، قال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «يسعدنا المشاركة بدور محوري في تعزيز المهارات الدبلوماسية لخريجي برنامج «القيادات الدبلوماسية» الذي أطلقه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المنتسبين بالمهارات الدبلوماسية العملية اللازمة وتنميتها، ما يسهم في ترسيخ التزام دولة الإمارات بتعزيز التميز في القطاع الحكومي».

وأضاف ملادينوف: «نهنئ جميع المنتسبين على تفانيهم وإنجازاتهم التي حققوها خلال البرنامج، ونؤكد التزامنا بدعم التطور المهني الدبلوماسي للمسؤولين الحكوميين ورفدهم بالحلول العملية، بما يسهم في تعزيز التقدم المستمر للقدرات الدبلوماسية في دولة الإمارات».

وتم تصميم برنامج القيادات الدبلوماسية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ليشمل مختلف مهارات التمثيل الدبلوماسي، حيث شمل البرنامج أربعة مساقات رئيسية تشمل، التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وفن التفاوض والتعامل مع الثقافات المتعددة، والتعريف بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وتضمن البرنامج عدداً من المساقات التدريبية التي تغطي مهارات أساسية تشمل تأهيل الكوادر لنقل رسالة إعلامية واضحة تعزز حضور حكومة دولة الإمارات دولياً، وجمع المساق بين الجوانب النظرية والعملية لتأهيل المشاركين لإجراء المقابلات والحديث أمام الجمهور.

أما مساق البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي فسلط الضوء على مفاهيم ونظريات البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وتناول أفضل الممارسات في تنظيم المقابلات وعقد الاجتماعات.

وتطرق مساق «فن التعامل مع الثقافات المتعددة» إلى مهارات التواصل الفعَّال بين الأفراد من ثقافات متعدّدة، وتناول أفضل الممارسات في التواصل مع الأفراد ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة.

وركز المساق الأخير على تعريف المنتسبين بملامح السياسة الخارجية لدولة الإمارات، التي تعكس من خلال نشاطها الواسع والمتنامي ما تتمتع به الدولة وقيادتها من احترام وتقدير كبيرين إقليمياً ودولياً، وما تتميز به من حيوية وديناميكية ورغبة في توسيع دائرة العلاقات الدولية البناءة، وتناول المساق التاريخ السياسي لمجتمع الإمارات وسياستها الخارجية، واستعرض أهم الأحداث التاريخية والسياسية الداخلية والخارجية.