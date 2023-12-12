الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير البيئة العراقي لـ«الاتحاد»: «كوب 28» أكبر تجمع لصنع القرار عالمياً بشأن قضايا المناخ

نزار ئاميدي
12 ديسمبر 2023 22:26

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
إيرين روبرتس لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة لتغيير مسار التاريخ المناخي
«البيت الأخضر» بانتظار نتائج «كوب 28» للمضي بزراعة مدن العراق
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

اعتبر وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي أن مؤتمر «كوب 28» يشكل أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، وهو أكبر تجمع لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ.
وقال ئاميدي في تصريح لـ «الاتحاد»، إن الفرق العراقية المشاركة بالمؤتمر مختصة بقضايا التكيف والتخفيف والقضايا التقاطعية، مبيناً أن اختيار هذه الفرق تدريبها تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأضاف: «هذه الفرق تمثل وزارات مختلفة وهيئة البيئة في إقليم كردستان، وتم تدريبها بشكل شامل لمدة 80 ساعة لكل مجموعة»، مضيفاً أنه «تم تأهيل فريق تفاوضي يضم 18 فرداً من الوزارات ذات العلاقة».
وأشار إلى أن «الفرق الوزارية أعدت ورقة الموقف العراقي للتفاوض، التي تركز على مواضيع هامة مثل أسواق الكاربون الطوعية وخسائر وأضرار الوقود الأحفوري وخطط التكيف العالمية».

COP28
العراق
الإمارات
كوب 28
قضايا المناخ
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
الاتحاد يضرب موعداً مع الأهلي في «مونديال الأندية»
الرياضة
الاتحاد يضرب موعداً مع الأهلي في «مونديال الأندية»
13 ديسمبر 2023
برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق غداً
اليوم 23:51
بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار
علوم الدار
بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار
اليوم 23:37
«أبيض الناشئين» يفتتح «غرب آسيا» بالفوز على الأردن
الرياضة
«أبيض الناشئين» يفتتح «غرب آسيا» بالفوز على الأردن
اليوم 22:30
إيرين روبرتس
علوم الدار
إيرين روبرتس لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة لتغيير مسار التاريخ المناخي
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©