«إيدج» تستقبل وفداً من حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين من حكومة ساو باولو في مقرها الرئيسي في أبوظبي. وخلال زيارتهم إلى الدولة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة مجموعة «إيدج» وأصحاب المصلحة الرئيسيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة على نطاق أوسع.

وكان فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، في مقدمة مستقبلي الوفد الذي ترأّسه لوكاس فيراز، أمين الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو. وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة الناجحة التي قامت بها مجموعة «إيدج» إلى ساو باولو في أغسطس 2023، والتي اختتمت بإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ضمن أنظمة التصنيع التكنولوجية والدفاعية المحلية.

من جهة أخرى، قال لوكاس فيراز، أمين الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو: «يحدونا الفخر والامتنان بنتيجة زيارتنا للمقر الرئيسي لمجموعة «إيدج» في أبوظبي. وباعتبارها إحدى أسرع المجموعات نمواً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، نعتقد أن إمكانيات التعاون بين (إيدج) وولاية ساو باولو في المجالين العسكري والتجاري كبيرة للغاية. وفي حين ركزت النقاشات المشتركة خلال الزيارة على استخدام الطاقات المتجددة والاستثمار المحتمل في محفظة البنية التحتية لدينا والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فإن هدفنا التالي يتمثل بالعودة مع وفد أكبر من ساو باولو لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة مع مجموعة إيدج».

وتُمثّل هذه الزيارة خطوة إضافية مهمة في دعم رؤية المجموعة وتوسيع آفاق التعاون، وتبادل المزيد من المعارف لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل، التي تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية لمجموعة «إيدج».