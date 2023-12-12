الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج» تستقبل وفداً من حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية

«إيدج» تستقبل وفداً من حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية
13 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير

استقبلت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين من حكومة ساو باولو في مقرها الرئيسي في أبوظبي. وخلال زيارتهم إلى الدولة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة مجموعة «إيدج» وأصحاب المصلحة الرئيسيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة على نطاق أوسع.
وكان فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، في مقدمة مستقبلي الوفد الذي ترأّسه لوكاس فيراز، أمين الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو. وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة الناجحة التي قامت بها مجموعة «إيدج» إلى ساو باولو في أغسطس 2023، والتي اختتمت بإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ضمن أنظمة التصنيع التكنولوجية والدفاعية المحلية.
من جهة أخرى، قال لوكاس فيراز، أمين الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو: «يحدونا الفخر والامتنان بنتيجة زيارتنا للمقر الرئيسي لمجموعة «إيدج» في أبوظبي. وباعتبارها إحدى أسرع المجموعات نمواً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، نعتقد أن إمكانيات التعاون بين (إيدج) وولاية ساو باولو في المجالين العسكري والتجاري كبيرة للغاية. وفي حين ركزت النقاشات المشتركة خلال الزيارة على استخدام الطاقات المتجددة والاستثمار المحتمل في محفظة البنية التحتية لدينا والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فإن هدفنا التالي يتمثل بالعودة مع وفد أكبر من ساو باولو لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة مع مجموعة إيدج».
وتُمثّل هذه الزيارة خطوة إضافية مهمة في دعم رؤية المجموعة وتوسيع آفاق التعاون، وتبادل المزيد من المعارف لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل، التي تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية لمجموعة «إيدج».

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
ساو باولو
البرازيل
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
اليوم 01:49
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
اليوم 01:49
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
اليوم 01:49
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
اليوم 01:49
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©