مذكرة تفاهم لتطوير مختبر دبي الفضائي

دبي (الاتحاد)

وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتطوير مختبر دبي الفضائي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وسيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجالات الخدمات التخصصية المخبرية وأعمال المعايرة.

وقع مذكرة التفاهم داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.

وعبر هذا المشروع الرائد، تنطلق بلدية دبي مجدداً إلى الفضاء عبر مختبر دبي الفضائي الذي سيشمل نطاق عمل موسعاً يتضمن فحوصاً مخبرية وأعمالاً معايرة للمواد والمنتجات والأجهزة والتقنيات التي تستخدم في المهمات والرحلات الفضائية، كما أنه سيضم مركزاً متخصصاً لإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تدعم التوجهات الاستراتيجية بالمجال الفضائي.

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع الواعد هو دعم القطاع الفضائي في الدولة، الذي أصبح بفضل الجهود الدؤوبة لأبناء الوطن أحد أهم القطاعات الحيوية الواعدة، في ظل الرعاية التي توليها له القيادة الرشيدة ووضعه على قمة الأولويات الوطنية وعلى رأس الأجندة الحكومية.

وأضاف الهاجري أن مختبر دبي الفضائي سيضم مركزاً متخصصاً للدراسات البحثية الفضائية، وسيتولى بدوره إجراء دراسات بحثية متخصصة ترتكز على قاعدة البيانات الفضائية التخصصية، بما يضمن دعم توجهات برنامج الإمارات الوطني للفضاء، الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية في نطاق العمل البلدي، وسيساهم في إيجاد حلول ابتكارية مرتكزة على أسس علمية سليمة تستشرف المستقبل وتستهدف تخطي التحديات المستقبلية بنمط ابتكاري وأفكار خلاقة.

من جهته، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نحن فخورون بالتعاون مع بلدية دبي من خلال مشروع تطوير مختبر دبي الفضائي، الذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الخدمات التخصصية المخبرية وأعمال المعايرة على مستوى المنطقة. هذا المشروع يأتي في إطار رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كدولة رائدة في قطاع الفضاء، واقتصاد المستقبل. تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم قطاع الفضاء في الدولة، وتعزيز التفوق في مجال الفحوص المخبرية المتقدمة. سيشكل مختبر دبي الفضائي مركزاً متكاملاً للأبحاث الفضائية والتقنيات المتقدمة، حيث سنقوم بتوفير أحدث التقنيات والأجهزة وإنشاء بنية تحتية معلوماتية متطورة.

وأضاف: «سيعزز هذا التعاون تحقيق تقدم استراتيجي في البحث الفضائي، وتطوير حلول ابتكارية تستند إلى أسس علمية راسخة تسهم في تحديات المستقبل، وتفتح آفاقاً جديدة في مجال الفضاء».