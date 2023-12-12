زوار ملتقى أبوظبي الأسري الرابع يطلعون على الموروث الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية في جذب الزوّار من محبي التراث والراغبين في التعرف والاطلاع على الموروث الثقافي والشعبي، من خلال مجموعة من الأنشطة والعروض والجلسات الثقافية المتنوعة بالتعاون مع جهات عدة.

وشهدت «محطة الموروث الإماراتي»، تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة، منها «سف الخوص» التي نظمها نادي تراث الإمارات، و«العرس الإماراتي القديم» التي نظمت بالتعاون مع جمعية المرأة سند الوطن، و«السنع الإماراتي» التي نفذها مركز الشارقة للتراث، و«خروفة يدوه» التي قدمتها مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، و«صناعة آلة العود» التي نفذتها دائرة الثقافة والسياحة.

واستقطب مسرح الفعاليات في «محطة المورث الإماراتي» الزوار من مختلف الأعمار بالمسابقات التراثية والترفيهية التي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور، مثل مسابقة الأمثال الشعبية والعرس الإماراتي، وورشة تاريخ الإمارات، وورشة المخبز.

وقالت عائشة الكعبي، مسؤول تنظيم فعاليات أول ورئيس محطة الموروث الإماراتي: «في محطة الموروث الإماراتي ومن خلال الشركاء الاستراتيجيين ورواد الأعمال عملنا على نقل ثقافة الموروث الإماراتي لأفراد المجتمع كافة من الجمهور الذين زاروا المحطة، وأثنوا على الفعاليات والأنشطة كافة التي تم تقديمها، كالعرس الإماراتي القديم، والألعاب الشعبية وطريقة صناعة القهوة الإماراتية وصناعة الحلوى، كما ضمت المحطة مجموعة كبيرة من الحرفيات اللاتي قدمن الحرف القديمة كخدمة التلي وسف الخوص والسدو ونقش الحناء».

وأشارت إلى أن محطة الموروث الإماراتي تتميز بمعرض للصور القديمة لإمارة أبوظبي تم تزويدنا بها من قبل شريكنا الاستراتيجي الأرشيف والمكتبة والطنية، أما في ما يخص البحر، فقد تم تخصيص ركن لكافة أدوات الصيد وتقديم ورش تدريبية لتعزيز مفهوم البحر وأدواته.

وقال الدكتور منّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث: «يحرص معهد الشارقة للتراث على المشاركة الفاعلة والحضور الدائم في مختلف الملتقيات والبرامج والفعاليات المنظمة داخل الدولة وخارجها، وبخاصة ما يتصل منها بصميم اختصاصه ويتوافق مع رؤيته وأهدافه، سواء تعلق الأمر بالمهرجانات والفعاليات التراثية والمجتمعية أو معارض الكتب والأنشطة الثقافية الأخرى».

وأوضح، أن مشاركة هذا العام في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع تأتي اتساقاً مع تلك المشاركات وتماشياً معها، وهي تعتبر المشاركة الفعلية الأولى، على الرغم من أنه كانت لنا صلات وتواصل دائم مع الجهة المنظمة من العام الماضي.

وأضاف: «تهدف مشاركتنا في هذا الملتقى المهم إلى التعريف بالدور المحوري، بل المركزي الذي يقوم به معهد الشارقة للتراث في حفظ التراث الثقافي الإماراتي وصونه والتعريف به والترويج له على أوسع نطاق، سواء من خلال المطبوعات التي يصدرها المعهد، والتي تجاوزت 700 إصدار في شتى مجالات التراث الثقافي وتشمل الكتب والمعاجم والموسوعات والمجلات والنشرات وغيرها، أو من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي تمثّل ركيزة أساسية في غرس قيم الموروث الثقافي الإماراتي في نفوس الأطفال والنشء عبر الورش التدريبية والفنية والتراثية التي تسهم في تقريب التراث منهم وترغيبهم فيه وتسهيل استيعابه عليهم. وقد لاحظنا منذ الوهلة الأولى إقبالاً كبيراً وشغفاً واضحاً وتعلقاً عميقاً بالتراث الإماراتي الذي يمثّل المرآة العاكسة لحياة الماضي، وصمام الأمن والأمان لأبناء الجيل الجديد من الانغماس في التكنولوجيا والعولمة بآثارها السلبية كافة.

يذكر أن مؤسسة التنمية الأسرية تنظم ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام»، الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي أحد المشاريع الرئيسة للمؤسسة، ويستمر الملتقى حتى 15 ديسمبر.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص تنموية تفاعلية للأسرة ضمن جو اجتماعي تفاعلي يجمع بين المتعة واكتساب المعرفة وتطبيق المهارات، من خلال سلسلة من الفعاليات التشاركية التكاملية بين الجهات الخدمية كافة.