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علوم الدار

شرطة دبي تعزز جهود تقليص الفجوة الرقمية بين الطلاب حول العالم

وليد آل علي
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن التعهد بتقديم 7000 جهاز إلكتروني على مدار ثلاثة أعوام، ضمن حملة «تبرع بجهازك» التي أطلقتها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف توفير الأجهزة المُستعملة من الأفراد والمؤسسات، وإعادة تجديدها وفق أفضل الممارسات، وتوزيعها على الطلبة الأقل حظاً حول العالم من أجل مساعدتهم في الحصول على أفضل الفرص التعليمية.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مشاركة شرطة دبي في الحملة تأتي لتكون في صدارة المؤسسات المساهمة في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها القيادة الرشيدة، خاصة المبادرات التعليمية التي تستهدف طلبة المدارس أجيال المستقبل، لمنحهم فرصة الحصول على أعلى مستويات التعليم الذكي والرقمي.
من جهته، أكد الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، أهمية الشراكات الوطنية ودور الجهات الحكومية والمجتمعية في دولة الإمارات في دعم مبادرات المدرسة الرقمية.
في السياق ذاته، أشاد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بالأهداف السامية لحملة «تبرع بجهازك». 
من جهته، أوضح العقيد الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة هدفت إلى تقليص الفجوة الناجمة عن عوائق التكافؤ الرقمي عن طريق منح الأجهزة المستعملة للطلاب المحتاجين حول العالم. 
الجدير بالذكر أن المدرسة الرقمية نفذت وطورت برامج تعليمية عبر الشراكات الدولية والمحلية ساهمت في توفير أكثر من 90 ألف فرصة تعليم رقمي في 8 دول، وتسعى المدرسة الرقمية إلى تحقيق مستهدف مليون طالب بنهاية عام 2026.
وتهدف حملة «تبرع بجهازك» إلى إشراك أكبر عدد من المؤسسات في دعم الطلاب بعشرة آلاف جهاز إلكتروني، من خلال التبرع بالفائض والقديم من أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية، وسيتم منح المؤسسات المشاركة شهادة مساهمة خضراء في الاستدامة وإعادة التدوير.

شرطة دبي
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الإمارات
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مبادرات محمد بن راشد العالمية
وليد آل علي
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