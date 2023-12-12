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علوم الدار

«تعليمية الوطني» تناقش خطة عملها الرقابية

«تعليمية الوطني» تناقش خطة عملها الرقابية
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عمل اللجنة الرقابية، واعتمدت نصوص الموضوعات العامة التي ستتبناها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.

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