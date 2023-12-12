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علوم الدار

«حماية الدولي» يُطلق البرنامج الشتوي الطلابي 2023

جانب من الفعاليات في أحد المقار التدريبية (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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انطلق البرنامج الشتوي الطلابي 2023 في سبعة مقرات تدريبية، والذي ينظمه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بمشاركة 350 طالباً وطالبة يمثلون جنسيات مختلفة، ويستمر البرنامج لغاية 22 من الشهر الجاري.
وأكد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرامج الشتوي هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.
من جانبه، أشار العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن البرنامج الشتوي يحتوي على برامج متنوعة تشمل الرياضة، والضبط والربط العسكري، إضافة إلى دورات تخصصية كتعلم السباحة وركوب الخيل والسلامة والإنقاذ، إلى جانب البرامج الترفيهية والزيارات، كزيارة مركز الاتصال 901، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، ومركز الابتكار، ومتحف شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 «الكلاب البوليسية»، ومدينة إكسبو التي تحتضن فعاليات قمة مؤتمر COP28، والمشاركة في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية المقامة بنادي ضباط شرطة دبي.
وأشار مدير مركز حماية الدولي إلى أن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد يحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة العطلات المدرسية، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن أكثر الفترات التي يتعرض فيها الطلاب للانحراف هي فترة العطلة المدرسية نتيجةً لوقت الفراغ الذي يعيشونه، داعياً أولياء الأمور لتوجيه الأبناء إلى ما فيه منفعة لهم ولوطنهم.

مركز حماية الدولي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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