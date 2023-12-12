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علوم الدار

«التغير المناخي» تتعاون مع «الاتحادية للبيئة» الألمانية

خلال التوقيع (وام)
13 ديسمبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، إعلان نوايا مشتركاً مع الوزارة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن «مبادرة الساحل الأخضر» التي تحظى بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي وتهدف إلى التعاون في مجال حماية واستعادة وإدارة أشجار القرم في البلدان الإفريقية، وذلك في إطار جهودهما للتصدي للتغير المناخي.
وقع إعلان النوايا المشترك كل من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي ستيفي ليمكي، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وقالت معالي مريم المهيري «سعداء بتعاوننا مع الوزارة الاتحادية للبيئة في ألمانيا لإطلاق «مبادرة الساحل الأخضر» التي تهدف إلى القيام بأنشطة مع بلدان إفريقية أخرى في مجالات الحماية من المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مثل حماية أشجار القرم وترميمها وإدارتها المستدامة».
وتابعت معاليها: «لا شك أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة إذ تأتي متزامنة مع مؤتمر الأطراف COP28 والذي شهد تحقيقنا لتقدم ملحوظ في مجال التوسع في زراعة أشجار القرم. حيث قمنا بالإعلان عن نمو عدد الدول المشتركة في تحالف القرم من أجل المناخ إلى 38 دولة، وهي المبادرة التي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا. وهو ما يدعم مساعينا أيضاً في تعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030. كما قمنا بالإعلان عن إنشاء مركز دولي لأبحاث القرم من أجل المضي قدماً في تطوير مساعينا نحو التوسع في زراعتها عالمياً في مختلف البيئات حول العالم».

COP28
الإمارات
وزارة التغير المناخي والبيئة
ألمانيا
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