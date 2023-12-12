تعاون بين بلدية دبي و«مصدر» لإنتاج مصادر طاقة متجددة

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن خطط لدراسة عدد من المبادرات لإزالة الكربون في دبي من خلال إنشاء محطة لالتقاط الكربون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28). وسوف تسهم هذه الخطوة المهمة في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة خلال المؤتمر، ستقوم المحطة بالتقاط الكربون من موقع تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان عن طريق دمج الكربون الذي يتم التقاطه بالهيدروجين الأخضر، والذي يمكن تحويله إلى مصادر طاقة متجددة مثل الميثانول الأخضر. وسيشمل نطاق التعاون إمكانية تحويل النفايات الصلبة عن المكبات من خلال توظيفها في إنتاج وقود اصطناعي مثل وقود الطائرات المستدام.