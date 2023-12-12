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علوم الدار

تعاون بين «تدوير» و«لانزاتك»

تعاون بين «تدوير» و«لانزاتك»
13 ديسمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات) عن تعاونها مع «لانزاتك جلوبال»، بهدف إجراء دراسة جدوى متكاملة حول مشروع تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام باستخدام النفايات البلدية والتجارية الصلبة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم المشترك بين «لانزاتك» وتدوير، في تحويل ما يقارب 350 ألف طن من النفايات البلدية والتجارية الصلبة التي تصعب إعادة تدويرها إلى 200 ألف طن من الإيثانول سنوياً، ما يُسهم في إنتاج 120 ألف طن من وقود الطيران المستدام سنوياً.
وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لتدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات): «يلعب قطاع إدارة النفايات دوراً محورياً في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ يعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.8 جيجا طن سنوياً. وفي هذا الإطار، نتطلع لتوحيد جهودنا مع شركة «لانزاتك» بهدف تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، ما يسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تطوير نظام مستدام لإدارة النفايات في الإمارة، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات الشركة لتعزيز مكانة تدوير كنموذج عالمي يساهم في دعم الاقتصاد الدائري».

تدوير
الإمارات
تحويل النفايات إلى طاقة
تدوير النفايات
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