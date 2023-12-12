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علوم الدار

جهود مشتركة لتطوير خرسانة مستدامة في الدولة

عقب توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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دخلت وزارة الطاقة والبنية التحتية ومدينة «مصدر»، وشركة «تدوير»، و«جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م» في اتفاقية شراكة تاريخية لتطوير خرسانة جي آي إم (جرافين إينوفيشنس مانشيستر) في الإمارات باستخدام النفايات المعاد تدويرها، مما يوضح تأثير وأهمية الاقتصاد الدائري.
وقع الاتفاقية المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والشؤون البترولية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس علي الظاهري، المدير العام، المدير التنفيذي لشركة «تدوير»، والمهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي- التنمية المستدامة في مدينة «مصدر»، ووليد آل علي، رئيس مجلس إدارة شركة «جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م».
وتم تعزيز خرسانة «جي آي إم» بواسطة الجرافين وتم تطويرها من قبل «جي آي إم»، وهي شركة فرعية من جامعة مانشستر وشريك شركة «جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ.م.م»، تم تصنيع خرسانة «جي آي إم» من البلاستيك المعاد تدويره، ويعالج بسرعة، ولا يتطلب المياه العذبة مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ستُستخدم المنتجات الأولية من خرسانة «جي آي إم» لتركيب الطوب والأرضيات والبلاط في صناعة البناء في الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور فيفيك كونشيري، العضو المنتدب لشركة «جيجا جرافين للتكنولوجيات ذ. م. م» والرئيس التنفيذي لشركة «جي آي إم»:«نحن فخورون برؤية التسويق التجاري لحلولنا الرائدة في مجال الجرافين والذكاء الاصطناعي».

وزارة الطاقة والبنية التحتية
مدينة مصدر
تدوير
الإمارات
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